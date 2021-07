Orlando in preghiera al Foro Italico con la comunità musulmana: "Li ringrazio"

Questa mattina il sindaco Leoluca Orlando ha partecipato alla Festa del Sacrificio - Eid Al Adha al Foro Italico. "Ringrazio la comunità musulmana - ha detto il sindaco - per questo momento di preghiera e riflessione che ci ricorda quanto tutti siamo figli di un unico Dio. E che sottolinea l'importanza della fraternità, dell'amicizia, della condivisione e della pace. Valori che sono, e vogliamo che siano, di riferimento nella vita della nostra città e che dobbiamo tutelare sempre e, in particolar modo, in questi anni difficili".

