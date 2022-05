Orlando alla festa di fine Ramadan: "Un orgoglio essere qui, voi siete palermitani"

Nel piazzale di via Padre Messina al Foro Italico, il sindaco Leoluca Orlando questa mattina ha partecipato alla preghiera per la festa di fine Ramadan “Eid Ul-Fitr” . "Come ogni anno - ha detto il sindaco rivolgendosi ai presenti - la preghiera che chiude il Ramadan è anche festa nella città di Palermo. Momento di preghiera ma anche di riflessione specialmente in questi difficili tempi di guerra. Guerre che, in tutto il mondo, producono morte. E' una gioia essere qui con voi nella nostra città perché voi siete palermitani e sono qui per ringraziarvi per il contributo che la comunità musulmana ogni giorno offre alla vita della città rendendo migliore Palermo".