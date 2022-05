Strage di Capaci, Orlando rende omaggio alla tomba di Francesca Morvillo

Il sindaco Leoluca Orlando ha partecipato stamattina al cimitero dei Rotoli al ricordo di Francesca Morvillo morta con Giovanni Falcone nella strage di Capaci. Davanti alla tomba del magistrato si è svolta una iniziativa organizzata da Agende Rosse, Our Voice, Siap, Scorta Civica e Contrariamente. Al termine un giovane del conservatorio Bellini ha suonato il silenzio e si è tenuto l'omaggio floreale da parte dell'Amministrazione comunale e da parte delle associazioni presenti. Ai Rotoli c'erano anche numerosi familiari di Morvillo, come il fratello Alfredo, ex magistrato.