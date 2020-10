Orlando dà cittadinanza a Peter Ciaccio, pastore valdese: "Stima e ammirazione"

Il sindaco Leoluca Orlando ha conferito oggi, presso la sede istituzionale di Palazzo delle Aquile, la cittadinanza onoraria della città di Palermo al pastore metodista e valdese Peter Ciaccio, "manifestando stima e ammirazione per la sua missione spirituale, intellettuale e sociale, espressione dei valori condivisi da questa Città". Per anni il pastore ha servito la chiesa valdese e metodista La Noce e quella di via dello Spezio, a Palermo, prime di essere trasferito a Trieste.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco il testo con le motivazioni della cittadinanza: "Per l'impegno profuso ad ogni livello locale e internazionale, in ambito ecumenico, nella difesa dei diritti umani e della libertà religiosa. Per il suo contributo di approfondimento scientifico testimoniato dai suoi numerosi studi e scritti. Per avere saputo interpretare la dimensione comunitaria della Città, attraverso la guida della Chiesa metodista e valdese, integrando la dimensione pubblica e privata della sua missione, coniugando fede e impegno civile, cercando di fare rete e sanare lacerazioni del tessuto sociale superando incomprensioni talora ataviche. Per essere stato un punto di riferimento spirituale per la comunità palermitana, caratterizzato da un impegno religioso e civile entusiasta e attivo, da un profondo legame con la Città e le differenti confessioni religiose. Per avere condiviso, divenendone protagonista importante, una visione della nostra Città quale Io sono Persona, noi siamo comunità, contro egoismi individuali e appartenenze a gruppi chiusi".