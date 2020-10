Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Rotoli, la situazione migliora ma l'emergenza non è finita: ancora qualche bara per terra nei depositi

Il sindaco Orlando, due settimane fa, ha disposto che le salme non vengano più accatastate per terra. Oggi i locali adibiti a ricovero temporaneo dei feretri sono stati svuotati e chiusi, ma restano ancora delle sull'asfalto in uno dei depositi e nel tendone di viale della Resurrezione