Boom di partecipanti a OrientaSicilia, Lagalla: "Stiamo lavorando per riqualificare gli spazi della Fiera"

Si è conclusa la ventesima edizione di OrientaSicilia - Aster Sicilia, Fiera dell’Università e dei Mestieri - la prima manifestazione sull’orientamento scolastico universitario della Sicilia organizzata dall'associazione Aster, che si è tenuta negli spazi della Fiera del Mediterraneo.

Questo il commento del sindaco Lagalla, che si è recato sul posto: “Una iniziativa di grande successo che ha permesso agli istituti scolastici di raccontare il loro percorso didattico attraverso stand dove gli studenti hanno avuto l’opportunità di mostrare le competenze acquisite. Incontrandoli ho potuto constatare il grande entusiasmo con cui hanno vissuto questa esperienza e con il quale affrontano il loro percorso di studi. Manifestazioni come queste raccontano una Palermo che ha voglia di crescere e di sperimentare arti e mestieri e la nostra amministrazione comunale sta lavorando per riqualificare gli spazi della Fiera del Mediterraneo e renderli più funzionali per accogliere questo tipo di attività che per la nostra città rappresentano una risorsa preziosa”.

“Sono stati tre giorni meravigliosi, pieni di entusiasmo e grandissima gioia - spiega il presidente dell’associazione Aster e coordinatore di OrientaSicilia Anna Brighina -. Rivedere migliaia di ragazzi fortemente appassionati e motivati a cercare di scoprire quale sia la loro giusta strada, ha riempito di gioia gli animi di tutti noi adulti: espositori e organizzatori. Al di là e oltre l’allegria di stare in un contesto non strettamente scolastico, infatti, è apparso evidente il desiderio appassionato di prendere in mano la propria esistenza e di fare il possibile per dare una forma al proprio futuro nell’ambito professionale che, nell’economia della propria esistenza, acquisisce uno spazio sempre più rilevante".