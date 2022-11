Cosa fare dopo le scuole medie e superiori? Oltre 18 mila studenti all'apertura di Orienta Sicilia

Oltre 18 mila studenti tornati in presenza dopo 2 anni di pandemia, provenienti da tutta l’Isola, oggi hanno affollato il padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo con i suoi 80 stand, nella prima giornata della XX edizione di Orienta Sicilia, sull'orientamento scolastico, universitario e professionale organizzata dall'associazione Aster.

Oggi il taglio del nastro con l’assessore comunale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti. Il presidente dell'associazione Aster e coordinatore di Orienta Sicilia Anna Brighina dichiara: "Siamo felicissimi di tornare in presenza dopo due lunghissimi anni di logorante pandemia. Riuscire ad ottenere il padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo è stata un'impresa lunga e faticosa ma ci siamo riusciti".

Tra gli stand presenti: la presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale per presentare finalità e obiettivi del servizio civile nazionale; l'esercito italiano, la marina militare, l'aeronautica militare e i carabinieri per orientare al meglio tutti i ragazzi che vogliono intraprendere la carriera militare; la polizia di Stato, la guardia di finanza per presentare ai ragazzi siciliani tutte le possibilità di carriera al loro interno e la delegazione del Québec in Italia per fornire informazioni sulle università del Québec ed i loro programmi. La fiera dell’università si concluderà mercoledì per lasciare spazio a quella delle medie.