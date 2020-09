Ore d’ansia a Terrasini, disperso un giovane sub: ricerche in mare ed elicottero in volo

Giovane sub disperso in mare a Terrasini. Sono in corso le ricerche di un 25enne che questa mattina aveva raggiunto la zona del lungomare Peppino Impastato per un'immersione. In azione guardia costiera, sommozzatori dei vigili del fuoco e guardia di finanza, impegnati con le motovedette e un elicottero per battere la zona nel raggio di un chilometro.

Secondo le prime indiscrezioni il giovane e un amico avrebbero scelto un punto della scogliera in cui fermarsi. Al loro arrivo le condizioni meteo sarebbero state buone. Il 25enne si sarebbe quindi preparato per l'immersione con tanto di boa e fucile mentre l'amico sarebbe rimasto sulla terraferma a pescare. L'attrezzatura sarebbe stata ritrovata mentre per il momento non vi è traccia del sub. (Articolo in aggiornamento)