Festa della Repubblica, nominato cavaliere della Repubblica il professore Marcello Vitaliti

Il direttore dell’Unità di terapia intensiva neonatale dell’Arnas Civico di Palermo, Marcello Vitaliti, è stato insignito cavaliere all'Ordine al merito della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. Vitaliti, 67 anni, è anche il vicepresidente del Movimento nazionale della gentilezza e stamattina ha ricevuto l'onorificenza dal prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, nel corso della cerimonia istituzionale che si è svolta all'interno del Teatro Politeama.

"E’ oggi per me - ha detto Vitaliti - un giorno di grande emozione, che mi conferisce maggiore certezza di un impegno che sarà per me rafforzativo per le azioni che verranno. Tutta la mia vita professionale e sociale è stata protesa alla cura dell’altro, con attenzione e senso del dovere. Essere insignito da parte del presidente della Repubblica di tale onorificenza è la testimonianza del fatto di avere dato un contributo concreto alla società e al miglioramento della vita".

Soddisfazione per il riconoscimento è stata espressa dalla presidente del Movimento nazionale per la gentilezza, Natalia Re, che ha commentato: "Da alto rappresentante del Mig, i cui principi ispiratori sono intrisi di connotazione etica indispensabile per il raggiungimento di una socialità sostenibile, rispettosa dei valori sella nostra Repubblica, non posso che esprimere profonda gioia e immenso orgoglio per il meritato riconoscimento verso l'uomo, il professionista e l'amico Marcello Vitaliti. Condividere l'attivismo sulla gentilezza con lui è fonte di maggiore impegno e motivo per fare meglio e di più".