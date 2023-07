Si è chiuso il 13 luglio scorso con gli esami finali il master di II livello in “Psico-traumatologia in ambienti ospedalieri" coordinato dalla docente universitaria Erika Caterina La Cascia e realizzato grazie al partenariato tra la Scuola di Medicina dell'Ateneo e l'Ordine dei medici di Palermo. "Si punta ad una generazione di medici specialisti in grado di applicare strumenti e protocolli specifici di trattamento del trauma in situazioni difficili di emergenza e di crisi con una visione di multidisciplinare", ha spiegato il presidente dell'Omceo Toti Amato, consigliere del direttivo Fnomceo.

Il ciclo didattico 2021/2022 ha formato i primi otto professionisti nell’aula Rubino della clinica psichiatrica del Policlinico universitario Giaccone. "Unico nel suo genere in Sicilia - ha detto la coordinatrice del master La Cascia - il master ha seguito un modello interdisciplinare che ha visto il coinvolgimento di docenti provenienti da varie branche della medicina, dall’area ortopedica e chirurgica, a quella psichiatrica e del pronto soccorso, oltre a psicologi e psicoterapeuti esperti in psicotraumatologia".

Il percorso è stato affiancato da tirocini, stage e work experience che si sono svolte presso i pronto soccorso, adulto e pediatrico, il Trauma center degli Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello, il reparto di psichiatria del Policlinico e il 118 dell’ospedale Civico.

"Questa intensa attività pratica legata al trauma ha permesso ai professionisti di acquisire un'altissima competenza per rispondere a qualsiasi condizione di shock che può sopraggiungere in situazioni di emergenza o di maxiemergenza sanitaria" ha concluso il consigliere dell'Omceo Antonio Iacono, responsabile del Trauma Center.