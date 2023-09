L'Ordine dei medici di Palermo dona un ecografo alla Missione di Biagio Conte

L'Ordine dei medici di Palermo dona un ecografo alla Missione Speranza e Carità fondata dal missionario laico Biagio Conte in difesa dei più poveri e degli emarginati. L'appuntamento è domani, mercoledì 6 settembre, alle 11, alla Missione Femminile di via Garibaldi (ex convento di Santa Caterina) che accoglie donne sole e giovani mamme con bambini abbandonate dalla famiglia.

Il presidio medico sarà consegnato dal presidente dell'Omceo Toti Amato, consigliere del direttivo Fnomceo, a don Pino Vitrano, responsabile della Missione dopo la scomparsa di Fratel Conte.

"Biagio Conte è stato un gigante di fratellanza e altruismo - ha detto il presidente dei medici Amato -. La Missione è stato il regalo più grande che ci ha lasciato. Oggi, a tutti noi spetta il compito di aiutare chi, nel suo solco, prosegue a dare la speranza di vivere una seconda vita di salute e benessere".