Corpo militare Ordine di Malta, il capitano Zasa nuovo comandante dell'unità territoriale Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il capitano farmacista Christian Zasa è il nuovo comandante dell’unità territoriale Sicilia del corpo militare dell’Ordine di Malta. Subentra al generale Tommaso Gargallo di Castel Lentini, che di recente ha assunto il comando del corpo militare.

L’ufficiale farmacista Zasa ha frequentato il 118’° corso Auc presso la Scuola di Sanità Militare di Firenze e ha svolto il servizio di prima nomina presso l’ospedale militare di Palermo. È iscritto nei ruoli del corpo militare dal 2019. Assegnato all’unità territoriale Sicilia, ha rivestito l’incarico di responsabile della Sicilia occidentale fino alla nuova nomina di comandante dell’intera unità territoriale Sicilia. Il capitano Zasa è cavaliere di grazia magistrale dell’Ordine di Malta.

Il corpo militare dell’Ordine di Malta offre assistenza sanitaria quotidiana all’Esercito italiano. Gli ufficiali e i sottufficiali volontari del corpo militare, con specifiche competenze professionali, sono impegnati in attività didattiche e di formazione (corsi di primo soccorso) con il personale delle forze armate. Numerosi durante l’anno i corsi sulle maxi-emergenze e gestione del rischio chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN). Attività di aiuto sociale vengono realizzate durante l’anno in diverse regioni italiane in favore di detenuti, senzatetto, meno abbienti, disabili, malati.