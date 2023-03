L'Ordine degli Infermieri al liceo Regina Margherita: simulato un intervento di primo soccorso

"L'infermiere oggi: missione o professione?" è il titolo dell'incontro svoltosi oggi al liceo “Regina Margherita”, organizzato dall'Opi Palermo in collaborazione con l'Università, l'Ismett e l'istituto magistrale. Al centro dell'evento, al quale hanno partecipato numerosi studenti e docenti, la complessità della professione infermieristica.

L'appuntamento di oggi è una delle tappe del percorso da tempo avviato dall'Ordine degli infermieri di Palermo di orientamento rivolto ai giovani e nella formazione del primo soccorso. Il primo appuntamento è stato all'istituto “Danilo Dolci” di Palermo, poi al liceo “D'Alessandro” di Bagheria e a fine febbraio al liceo “Finocchiaro Aprile” di Palermo.

"Abbiamo scelto di incontrare i giovani, soprattutto in ambito studentesco - afferma il presidente dell'Opi Palermo, Antonino Amato - perché riteniamo sia indispensabile far conoscere quale sia oggi il ruolo dell'infermiere, che è un professionista impegnato a 360 gradi nel rispondere ai bisogni delle persone sul piano sociale oltre che su quello assistenziale e sanitario. Registriamo infatti un crescente interesse verso la nostra professione, un grande entusiasmo da parte degli studenti e per questo abbiamo deciso di essere presenti con queste giornate dedicate, proprio all'interno delle istituzioni scolastiche".

L'iniziativa, che ha ricevuto il plauso della Fnopi, "non si conclude oggi - commenta il presidente Amato - ma proseguirà in altre scuole, secondo un calendario che è in fase di perfezionamento". Al termine dell'incontro, si è svolta una simulazione di primo soccorso.