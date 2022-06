Ordine dei commercialisti, dopo 42 anni un palermitano nel consiglio nazionale: è Fabrizio Escheri

Dopo 42 anni un palermitano torna nel consiglio nazionale dell'ordine dei commercialisti. Si tratta di Fabrizio Escheri, past president dell'ordine di Palermo e Termini che è stato eletto nella lista 'Dialogo, ascolto e concretezza' del neo presidente Elbano De Nuccio dell'ordine di Bari. Le elezioni si sono tenute a inizio maggio ma l'ufficializzazione dei risultati è avvenuta nei giorni scorsi.

"Un risultato - spiega Escheri - che non è personale ma è il frutto di un lavoro di tutto l'ordine e di un gruppo che in questi anni si è impegnato per la categoria e per la professione ordinistica a Palermo in tutte le sue realtà. Palermo ha lavorato in piena condivisione e questo ha portato ad un progetto di continuità con l'ordine provinciale e con il presidente Nicolò La Barbera e i consiglieri e ha consentito, dopo ben 42 anni, di esprimere un consigliere nazionale. E' una grande sfida e una grande responsabilità per me anche perché ho una eredità che è quella del professore Nicola Colletti che è stato l'ultimo palermitano a sedere in consiglio nazionale".

"Per i commercialisti di Palermo è motivo di orgoglio e di autorevolezza essere nuovamente presenti nel contesto nazionale dopo circa mezzo secolo - dice La Barbera -. Squadra, visione e passione sono stati i tre fondamentali pilastri su cui abbiamo costruito il nostro percorso e che dovranno sempre rappresentare le linee guida per il futuro". In consiglio nazionale, composto da 20 professionisti oltre il presidente, siederà anche un altro siciliano: Aldo Campo dell'ordine di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.

Fonte: Adnkronos