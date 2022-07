Ordinanza del sindaco, stop alle carrozze nelle ore più calde: "Così tuteliamo cavalli e cocchieri"

Stop alle carrozze trainate dai cavalli in caso di allerta meteo rossa, divieto di circolazione dalle 12,30 alle 16 e dalle 13 alle 15,30 nei giorni in cui sarà rilevata una temperatura superiore ai 37 gradi. E' quanto prevede un'ordinanza del sindaco Roberto Lagalla che entrerà in vigore lunedì.

Nel provvedimento viene stabilito che gli 'gnuri dovranno avere a bordo di ogni carrozza una scorta d'acqua non inferiore ai dieci litri e dovranno effettuare una sosta di almeno 10 minuti ogni due ore "in aree preventivamente individuate e ad uso esclusivo, con una sufficiente zona di copertura realizzata in materiali idonei a proteggere gli animali dagli eventi atmosferici".

Le misure contenute nell'ordinanza, riferisce il sindaco sono state prese dopo aver incontrato una rappresentanza della categoria dei cocchieri. "L’ordinanza - spiega Lagalla - vuole andare incontro alle esigenze degli animali e di coloro che svolgono questo servizio, molto utilizzato dai turisti durante l’estate. Salvaguardando la salute dei cavalli si tutela allo stesso tempo il lavoro svolto dai cocchieri, comunque già impegnati nella cura degli equidi, sottoposti costantemente ad esami del sangue puntualmente monitorati dai veterinari dell’Asp".