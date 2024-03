"Ostacolano i lavori di riqualificazione a Sant'Erasmo", ordinato lo sgombero di due pompe benzina

Intralciano i lavori di riqualificazione dell'area attorno al porticciolo di Sant'Erasmo e, per questo motivo, il sindaco Roberto Lagalla, con due distinti provvedimenti, che portano entrambi la data di oggi, ha ordinato lo sgombero di due distributori di benzina: uno si trova in piazza Sant'Erasmo e l'altro in piazza Tumminello.

I due impianti nel piano carburanti approvato in Consiglio comunale nel 1999 erano stati classificati fra quelli in posizione di "mantenimento subordinato", ovvero soggetti a verifiche per il rinnovo delle concessioni. Già nel 2019, in vista delle opere per dare un nuovo volto all'area, il Comune non aveva prorogato i permessi. E nell'agosto 2022, il Suap aveva diffidato la società proprietaria, Eco Energy srl, alla dismissione entro 90 giorni dei due distributori. I provvedimenti però vennero impugnati al Tar e furono sospesi momentaneamente gli effetti di quanto chiesto dal Suap. Nel maggio 2023 il Tar si è pronunciato definitivamente ritenendo inammissibile il ricorso della società titolare delle due pompe benzina.

Adesso, con i due nuovi atti amministrativi, Lagalla dà 60 giorni di tempo, dalla notifica dei provvedimenti, per liberare le due aree e per la completa bonifica del suolo e del sottosuolo, compreso lo smaltimento delle cisterne. Il sindaco inoltre dà mandato al servizio Edilizia pubblica, in caso di mancato rispetto delle ordinanze "di attivare le azioni volte alla dismissione delle strutture esistenti sul suolo e nel sottosuolo e al recupero delle somme corrisposte dall'amministrazione".