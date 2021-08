Favorita e Monte Pellegrino, Orlando vieta pic nic e barbecue: controlli con i droni

Per le intere giornate di domani e domenica non sarà possibile stazionare nelle due aree verdi per accendere fuochi, usare fornelli da campo e montare tende. Lo prevede un'ordinanza del sindaco, che ha l'obiettivo di contrastare i contagi da Covid e allo stesso tempo evitare il rischio incendi. "Mi appello al senso di responsabilità di tutti"

Il sindaco Leoluca Orlando vieta pic nic e barbecue alla Favorita e a Monte Pellegrino per tutto il Ferragosto. Per le intere giornate del 14 e del 15 agosto non sarà possibile stazionare nelle due aree verdi per accendere fuochi, usare fornelli da campo e montare tende.

E' quanto stabilisce un'ordinanza emanata dal primo cittadino, che ha l'obiettivo di contrastare i contagi da Covid e allo stesso tempo evitare il rischio incendi. Previsti controlli dei vigili urbani con droni e pattuglie a cavallo nelle aree interessate dal provvedimento, che si affianca così ai divieti nelle spiagge.

"L’augurio e l’auspicio di un buon Ferragosto - dichiara il sindaco - si caratterizza in questo anno di temperature altissime con la esigenza espressa nella ordinanza di massima cura per il patrimonio di flora e fauna e di massima cura per la salute. Evitare comportamenti rischiosi per ambiente e vita umana si collega anche alla esigenza di evitare l’espandersi di contagi. Una ordinanza e un appello al senso di responsabilità di tutti e di ciascuno".

Il vicesindaco Fabio Giambrone, d'intesa con il comandante della polizia municipale Vincenzo Messina, ha disposto "adeguato servizio di vigilanza grazie al nucleo ippomontato e mediante droni. Voglio esprimere apprezzamento per il lavoro dei vigili, sempre in prima linea nel garantire il rispetto delle regole a tutela della salute dei cittadini e della vivibilità".