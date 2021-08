Spiagge blindate a Ferragosto e controlli lungo la costa: Orlando firma ordinanza anti assembramento

Ferragosto di divieti anche a Palermo. Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha firmato l'ordinanza con cui vieta lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e alrtri eventi, anche privati, che comportino l'assembramento di tante persone in un solo posto. Il provvedimento vieta, inoltre, di accendere fuochi con qualsiasi materiale e predisporre accampamenti con le tende in aree demaniali e nelle spiagge.

I divieti decorrono dalle 19 del 14 agosto alle 07 del 15 agosto e dalle 19 alle 24 del 15 agosto. Nelle stesse aree sono vietate la vendita e il consumo di bevande alcoliche dalle 19 del 14 agosto alle 24 del 15 agosto. Agli organi di vigilanza il compito di effettuare i controlli e di far rispettare i divieti.

Un provvedimento, questo del sindaco Orlando, atteso già dal giorno sucessivo alla riunione in Prefettura dei sindaci del Palermitano con le forze dell'Ordine e il prefetto Giuseppe Forlani, programmata proprio per stabilire regole e divieti di un Ferragosto che arriva nel pieno di una quarta ondata di contagi dovuti alla variante Delta del coronavirus. Il primo a intervenire con un'ordinanza in questa direzione è stato il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina.

"Come l'anno scorso, quest'anno, con particolare attenzione visto l'aumento preoccupante dei contagi - dichiara il sindaco Orlando - ho inteso con il comitato Ordine e sicurezza pubblica e disposto con ordinanza il divieto di accampamenti, di assembramenti, di feste con assembramenti, e al tempo stesso il divieto di fuochi per consentire di garantire non soltanto la salute, ma anche la vivibilità per quanti nel giorno di Ferragosto saranno presenti a Palermo, cittadini e tantissimi turisti".