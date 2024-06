Niente "gnuri" e cavalli in strada nelle ore più calde e soste ogni 2 ore, nuova ordinanza del Comune

Niente carrozze trainate dai cavalli in strada fra le 13.30 e le 15.30, ma il divieto sarà esteso dalle 12.30 alle 16 in caso di allerta meteo "rischio 3". Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha firmato un'ordinanza per regolare la circolazione dei veicoli a trazione animale alla luce delle prossime ondate di calore. Regole nuove per tutelare il benessere degli animali, al centro dello scontro tra gli "gnuri" e gli animalisti. Rispetto al passato è stato quindi previsto il divieto di circolazione per 2 ore ogni giorno, nel periodo estivo, nella fascia oraria più calda della giornata e indipendentemente dai gradi.

Dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza e fino al 30 settembre, l’attività lavorativa dei cavalli non potrà superare le 8 ore quotidiane. A questo si aggiungono: il divieto per ogni attività di trazione o trasporto dalle 13.30 alle 15.30 (dalle 12.30 alle 16 in caso di allerta meteo "rischio 3"; soste di 15 minuti ogni 2 ore in zone ombreggiate; l'obbligo di avere a disposizione, a bordo della carrozza, una scorta d'acqua non inferiore ai 10 litri; l'obbligo per il conducente di tenere un diario di bordo sulle corse e relative soste; l'obbligo di rimozione delle feci animali nelle aree interessate.

"L'ordinanza - spiega Lagalla - è frutto di un'approfondita e proficua collaborazione tra gli uffici del Comune, il Comando della polizia municipale, l'Asp, il Garante dei diritti degli animali e i presidenti delle Commissioni consiliari dei diritti degli animali e delle attività produttive. Alle soste già previste se ne aggiungeranno altre ogni 2 ore per un periodo di altri di 15 minuti. Le ore di lavoro non potranno eccedere le 8 giornaliere. Per il benessere dei cavalli l'Amministrazione ha provveduto a installare sei punti di fornitura idrica (corso Calatafimi, piazza della Vittoria, piazza Bologni, piazza Bellini, piazza Marina e piazza Verdi, così da consentire le costanti attività di docciatura e spugnatura previste in ordinanza".

Contestualmente, come già si è registrato nei giorni scorsi con alcune operazioni, la polizia municipale proseguirà la sua attività di repressione contro gli abusivi, mentre ci aspettiamo da parte dei cocchieri autorizzati il fermo rispetto delle regole prescritte nell’ordinanza, nell’interesse, in primo luogo, del benessere degli animali”, affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli.