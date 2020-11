In Sicilia anche i panifici resteranno aperti la domenica e i festivi. A precisarlo con un post su Facebook è la Protezione civile regionale, che già ieri sera con una circolare aveva annunciato la possibilità negli stessi giorni per ristoranti, pasticcerie, pizzerie e panifici di mantenere alzate le saracinesche ma solo per servizio d'asporto. Rimangono chiusi, invece, supermercati e centri commerciali.

In mattinata era giunto, dopo l'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, il chiarimento sull'asporto domenicale per bar, pizzerie e ristoranti. I panificatori sino a qualche ora fa erano ancora in dubbio se domani avrebbero potuto effettuare l'asporto o dover restare chiusi effettuando soltanto il servizio a domicilio.