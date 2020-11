VIDEO | Divieto di stazionare, alle 16 scattano i controlli e i palermitani si dividono: "Giusto", "Non c'è più libertà"

Entra in vigore l'ordinanza del sindaco Orlando: vietato fermarsi in centro fino alle 22. Forze dell'ordine in azione per informare i cittadini. Malumore tra i ristoratori: "La gente passeggia ma non acquista, se si continua così chiuderemo tutti"