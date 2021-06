Ordinanza di Orlando: "No alla vendita di alcolici e bevande in bottiglie di vetro e lattine nei weekend"

Nuova ordinanza di Orlando. Il sindaco ha emanato oggi un provvedimento - che sarà valido nei weekend sull’intero territorio comunale da domani e fino al 31 luglio - col quale dispone "il divieto assoluto di somministrare e vendere per asporto bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulta idoneo a minacciare la incolumità personale, anche prelevate dai distributori automatici".

L'ordinanza è valida nei fine settimana, ovvero dal venerdì alla domenica, dalle 21 alle 7 di mattina. "La somministrazione - si legge nell'ordinanza - deve avvenire in bicchieri di carta nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la fornitura o vendita. Per la vendita delle bevande già confezionate in contenitori in plastica, è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura e rimozione dei tappi dei contenitori stessi".

Insomma non si potrà bere all'aperto nelle bottiglie di vetro o altri materiali ma è sempre consentita la somministrazione e la consumazione di bevande di ogni tipo in contenitori di vetro o di ogni altro materiale, "se però il consumo avviene all’interno dei locali o nelle aree esterne, di pertinenza del locale, ovviamente legittimamente autorizzate all’occupazione di suolo pubblico". La violazione delle disposizioni sarà punita con la sanzione amministrativa che va da 500 euro a 5 mila euro.