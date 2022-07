Movida, Lagalla segue Orlando: "Strade chiuse se c'è folla e niente alcol da asporto in vetro"

L'estate è entrata nel vivo, ma i divieti che riguardano la movida nel fine settimana a Palermo non vanno in vacanza. Il sindaco Roberto Lagalla ha infatti firmato un'ordinanza che proroga l'ultimo provvedimento in materia dell'amministrazione guidata Leoluca Orlando. Il 29 aprile scorso, l'ormai ex primo cittadino, su indicazione del prefetto, aveva prolungato l'adozione delle regole prese già da mesi per contrastare l'emergenza Covid: strade chiuse nei pressi di piazza Sant'Anna, piazza Magione e Vucciria e niente alcolici da asporto in vetro in tutta la città nel weekend. Lagalla prosegue sulla stessa scia almeno fino al 15 settembre. Per chi non rispetta il provvedimento sono previste multe comprese tra i 500 e i 5.000 euro.

Cosa prevede la nuova ordinanza

L'ordinanza di Lagalla, entrata in vigore dal primo luglio, prevede l’interruzione del transito pedonale e/o veicolare, nel caso in cui se ne verifichino i presupposti sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica nelle strade delle seguenti zone, dalle 18 alle, 4 di ogni venerdì e sabato:

Piazza Sant’Anna

Via Lattarini angolo piazza Sant’Anna; piazza Sant’Anna angolo via Cagliari; piazza Croce dei Vespri angolo piazza Aragona; piazza Croce dei Vespri angolo vicolo Valguarnera.

Mercato della Vucciria

Via Maccheronai angolo piazza San Domenico; discesa Caracciolo angolo via Roma; via Pannieri angolo corso Vittorio Emanuele; vicolo Mezzani angolo corso Vittorio Emanuele; via Argenteria angolo vicolo Paterna; via dei Coltellieri angolo vicolo della Rosa Bianca; vicolo Mezzani angolo via dei Frangiai.

Piazza Magione

Via Rao angolo Via Pardi; via Filangeri angolo via Rao; vicolo Caccamo all’Alloro; via dei Risorti angolo via della Vetreria; via della Vetreria angolo via dello Spasimo; via Castrofilippo angolo via Riso; via Riso angolo via della Vetreria; via Magione angolo via Botta.

Niente alcolici d'asporto in vetro

L'ordinanza prevede inoltre che dalle 20 alle 7, il venerdì, sabato e domenica, sarà vietato somministrare e vendere per asporto bevande di qualsiasi natura in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulti idoneo a minacciare l’incolumità personale (comprese quelle dei distributori automatici): la somministrazione da parte del venditore dovrà avvenire in bicchieri di carta.