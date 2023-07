Carrozze e cavalli, Lagalla tira dritto dopo le proteste: confermato stop solo con 37 gradi

Lo stop a carrozze e calessini trainati da cavalli nelle giornate più calde, con temperature proibitive che superano i 37 gradi, sarà sorvegliato da due pattuglie della polizia municipale. Ad annunciarlo il sindaco Roberto Lagalla che, nell'ordinanza emanata nei giorni scorsi, pone un limite al tetto ore "lavorative" degli animali e, dunque, degli "gnuri". Il provvedimento, però non accontenta le associazioni animaliste che invocano il fermo già a partire dai 30 gradi.

"Dopo il vertice di oggi dell’assessore al Benessere degli animali Rosi Pennino con le associazioni animaliste, l’Asp e la polizia municipale - dice il sindaco - ho riunito l’assessore insieme ai colleghi di Giunta delle Attività produttive Giuliano Forzinetti e ai Rapporti con la polizia municipale Maurizio Carta. Il testo dell’ultima ordinanza sulla circolazione dei cavalli trainati da carrozze è suffragato da precise attestazioni scientifiche della competente autorità sanitaria".

"Tuttavia - prosegue Lagalla - abbiamo garantito altri nuovi paletti rispetto all’ordinanza dello scorso anno: il limite delle 8 ore quotidiane di lavoro, il limite del carico trainato, l’aumento da 10 a 15 minuti della pausa ogni 2 ore, il divieto di circolazione dalle 13 alle 15.30 con 37 gradi di temperatura (come da parere Asp), ampliamento della fascia oraria in caso di allerta meteo 3 (dalle 12.30 alle 16), estensione del periodo di validità di 15 giorni (fino al 30 settembre e non più fino al 15)".

Dunque nessun passo indietro sul limite della temperatura (più alto di due gradi rispetto all'ordinanza dell'amministrazione Orlando), ma pare di intuire che ci dovrebbe essere un maggiore controllo sul rispetto delle regole. "Sul controllo di questi vincoli agiscono due pattuglie della polizia municipale - concludono - che possono elevare contravvenzioni, per valutare lo sconfinamento delle carrozze dal centro storico e il mancato rispetto degli orari di riposo dei cavalli. Ed è allo studio la possibilità normativa e regolamentare di inasprire le sanzioni in caso di recidiva o, addirittura, di giungere alla temporanea sospensione delle licenze. Inoltre, stiamo attivando le procedure affinché nell’arco dei prossimi tre anni il servizio possa essere gradualmente convertito, d’accordo con le associazioni di categoria, con licenze di moto-carrozze turistiche".