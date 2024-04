Emergenza idrica, vietato usare acqua potabile per lavare le auto o innaffiare le piante

Stop all'uso dell'acqua potabile di giorno per innaffiare giardini privati o lavare auto. E' stata firmata ieri, alla luce dell'attuale emergenza idrica, un'ordinanza sindacale che imporre il divieto alla popolazione residente sul territorio comunale e fino a tutto il prossimo 31 dicembre, o comunque fino a comunicazione di cessata emergenza, di "utilizzare l'acqua potabile per innaffiare le piante di balconi e giardini dalle 5 alle 23 e di lavare i veicoli privati, con esclusione degli autolavaggi".

Inoltre, sempre per lo stesso periodo e per la stessa fascia oraria, è vietato "lavare cortili e piazzali e alimentare fontane ornamentali, vasche e piscine, qualora non dotate di dispositivi per il riciclo artificiale dell'acqua". Dal provvedimento sono esclusi "gli usi dell'acqua potabile per attività imprenditoriali per cui necessiti l'uso dell'acqua potabile, nei limiti di quanto autorizzato". I controlli sul rispetto dell’ordinanza sono stati affidati ai vigili urbani che potranno multare i cittadini con sanzioni che vanno dai 25 ai 500 euro.

Nei giorni scorsi si era riunita a Palazzo d’Orléans la cabina di regia regionale per l’emergenza idrica in Sicilia che ha messo a punto un primo piano per contrastare il problema che prevede la creazione di nuovi pozzi e la rigenerazione di altre sorgenti, oltre alla pulizia dei corsi d’acqua e l’installazione di dissalatori mobili. Gli interventi studiati saranno sottoposti a Roma che dovrà valutare lo stato di emergenza nazionale per la siccità. Siciliacque, inoltre, sta realizzando alcuni pozzi - uno a Prizzi e uno nell’Agrigentino - che garantiranno circa 200 litri al secondo di acqua in più.