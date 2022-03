Al Barbera si gioca Italia-Macedonia, limiti alla vendita di alcolici e chiusura anticipata per i locali del centro

Locali chiusi entro mezzanotte e vendita vietata di alcolici e superalcolici per asporto in alcune zone del centro dalle 18 a mezzanotte nei giorni 23 e 24 marzo. Questo il provvedimento del Comune in occasione della partita Italia-Macedonia del Nord in programma giovedì sera.

Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato un'apposita ordinanza che introduce alcune limitazioni. Lo stop nel dettaglio riguarderà tutte le attività di somministrazione di alimenti e bibite ricadenti nell’area ricompresa tra piazza Giulio Cesare e piazza Crispi (piazza Croci) e in particolare piazza Sant’Anna, piazza Caracciolo, piazza Magione, via Isidoro La Lumia, via Maqueda e corso Vittorio Emanuele. Vietato infine vendere bevande di ogni tipo in bottiglie di vetro o in lattina vicino allo stadio.