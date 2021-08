Stop alle carrozze quando la temperatura raggiunge i 35 gradi: "Così tuteliamo i cavalli"

Il sindaco Leoluca Orlando ha firmato l'ordinanza che impone il divieto di circolazione per i veicoli a trazione animale nelle giornate di caldo. L'assessore Sala: "Il Comune ha a cuore la salute degli animali, istituiremo un tavolo tecnico per varare un apposito regolamento. Servono regole chiare ed efficaci"

Stop a carrozze e calessini trainati da cavalli quando la temperatura raggiunge i 35 gradi. E' quanto stabilisce l'ordinanza emanata oggi dal sindaco per tutelare gli animali nelle giornate di caldo. Un provvedimento atteso da giorni, dopo che nelle scorse settimane due cavalli - stremati dal caldo - sono caduti a terra: uno in via Roma e l'altro davanti al teatro Massimo.

L'ordinanza, richiesta dall'assessore al ramo Toni Sala, impone il divieto di circolazione per i veicoli a trazione animale (adibiti al trasporto dei turisti oppure omologati con il solo vetturino) qualora la colonnina di mercurio dovesse arrivare o superare i 35 gradi, a prescindere dall'orario. Un modo per mettere al sicuro gli animali in presenza di ondate di calore, come quelle previste nei prossimi giorni. Per sapere se sospendere o meno la loro artività, gli gnuri dovranno consultare i dati pubblicati dal Centro nazionale di metereologia e climatologia dell'Aeronautica Militare, tramite il sito www.meteoam.it, o il bollettino della Protezione civile.

Proprio la Protezione Civile segnala per domani temperature percepite fino a 40 gradi (allerta rossa). Livello massimo anche giovedì, con picchi di 37 gradi in provincia di Palermo.

"L'ordinanza - spiega l'assessore ai Diritti degli Animali, Toni Sala - ha l'obiettivo di tutelare la salute dei cavalli, specie nei giorni in cui le temperature saranno più elevate. Il Comune ha a cuore il benessere degli animali e per questo istituiremo un tavolo tecnico con gli animalisti, i veterinari, i volontari e i portatori di interesse così da raccogliere idee e suggerimenti da far confluire in un apposito regolamento a cui i nostri uffici stanno già lavorando. Servono regole chiare ed efficaci".