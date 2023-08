Castelbuono, Caramanica (Rea): "L'ordinanza del sindaco su no cibo ad animali è illogica e fuori luogo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Non è assolutamente concepibile che nel 2023 si materializzino ancora provvedimenti istituzionali contro il benessere animale. Un esempio lampante, purtroppo, è quanto sta accadendo a Castelbuono, dove il sindaco recentemente ha avuto la malsana idea di emanare una ordinanza che dispone il divieto di somministrare alimenti di qualsiasi natura a volatili, cani e gatti randagi su aree pubbliche o aperte al pubblico: pena una multa salata. Insomma, per l’amministrazione di Castelbuono, i randagi del territorio possono tranquillamente morire di fame…"

"E' chiaro e solare che Rea (Rivoluzione ecologista animalista) reputa questo provvedimento illogico e fuori luogo perché viola la tutela dei diritti animali e rappresenta evidentemente un maldestro tentativo per coprire tutte le falle e tutte le mancanze della amministrazione comunale nel delicato e complesso settore del randagismo. Senza considerare, che l’ordinanza rischierebbe di essere un atto illegittimo poiché in contrasto con la normativa vigente sulla prevenzione del randagismo e sulla tutela degli animali di affezione. Per questa ragione, consigliamo al primo cittadino di Castelbuono di tornare sui propri passi e revocare un provvedimento contraddittorio e medioevale, che Rea condanna senza se e senza ma". Così, in una nota stampa, il segretario nazionale del partito politico Rivoluzione Ecologista Animalista, Gabriella Caramanica.