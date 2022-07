L'ordinanza di Lagalla su carrozze e cavalli non convince: "Con Orlando stop a 35 gradi, ora a 37"

Il provvedimento del sindaco Roberto Lagalla che prevede lo stop ad alcune condizioni dei cavalli utilizzati dagli gnuri non convince del tutto. Anzi è contestato da Mariangela Di Gangi, neoeletta consigliera comunale.

"Il sindaco Lagalla ha emanato ieri un’ordinanza che è stata annunciata come un provvedimento volto a tutelare la salute dei cavalli che trainano le carrozze. Non si comprende allora perché l'ordinanza abbia innalzato le temperature entro cui il servizio con carrozze può essere svolto (in precedenza il limite era di 35 gradi e ora è stato portato a 37 gradi), aggiungendo poi un riferimento a delle 'Allerta meteo rosse' che però non esistono in relazione alle ondate di calore e quindi non saranno mai utilizzate per fermare il lavoro degli animali", ha dichiarato Di Gangi.

"Con questa ordinanza, di fatto, - aggiunge - si rende sempre o quasi sempre possibile far lavorare i cavalli sotto il sole cocente, senza alcun rispetto per il benessere degli animali. La classica toppa peggiore del buco".