Santa Flavia, c'è un ordigno in fondo al mare: sgomberata la spiaggia del Kafara

Niente bagno nella spiaggia del Kafara sino a quando non sarà rimosso l’ordigno bellico trovato in fondo al mare. A darne notizia tramite i social è stato il sindaco di Santa Flavia, Salvatore Sanfilippo, che ha firmato un’ordinanza con cui ha disposto la chiusura del tratto di costa, lo sgombero dei bagnanti e il "divieto di permanenza negli immobili antistanti la spiaggia del Kafara e adiacenti l’ex hotel Kafara".

L’ordigno bellico è stato individuato in un punto che si trova a circa 25 metri dalla battigia e a una profondità di 4 metri. "Pur considerando il periodo estivo e la voglia di tutti di volerci divertire liberamente - scrive il sindaco su Facebook - ho ritenuto dover assumere provvedimenti a tutela dell'incolumità pubblica e privata, nelle more che il Genio militare provveda al disinnesco dell'ordigno”.

Nelle prossime ore sarà definito l’intervento che eseguirà il personale del Genio militare e, se necessario, con il supporto dei sommozzatori del Nucleo servizio difesa antimezzi insidiosi di Augusta specializzato nelle immersioni. Una volta rimosso sarà organizzato un servizio speciale per portare l’ordigno in una cava o in altra area dove farlo brillare.