"La nomina a sovrintendente poteva essere revocata", respinto ricorso di Ester Bonafede contro la Foss

La quinta sezione civile del Tribunale ha respinto il ricorso di Ester Bonafede nei confronti del Cda dell'Orchestra sinfonica siciliana, che nel 2019 aveva revocato la sua nomina a sovrintendente per "ragioni d'incompatibilità" e aveva assegnato successivamente l'incarico ad Antonio Marcellino.

Il giudice Claudia Turco ha condannato Bonafede al pagamento delle spese di lite e di giudizio (complessivamente oltre 8 mila euro), ritenendo "non fondate" le sue rivendicazioni e rigettando la tesi secondo cui la decisione della Fondazione orchestra sinfonica siciliana fosse arbitraria. Una sentenza che conferma quindi la correttezza dell'operato del Cda della Foss, allora presieduto dall'avvocato Stefano Santoro, che aveva subordinato il conferimento dell'incarico "all'assenza di ragioni d'incompatibilità o di conflitto d'interessi". Bonafede, che già in passato aveva ricoperto il ruolo di sovrintendente, nel 2015 ha fatto causa all'ente lirico per il riconoscimento dei compensi maturati nei mesi di febbraio e marzo 2013.

Nell'opporsi al decreto ingiuntivo di 19.471,60 euro, la Foss ha chiesto a Bonafede la restituzione di 27.097,55 euro, ovvero le somme percepite nel periodo in cui era contemporaneamente assessore della Giunta Crocetta e sovrintendente dell'Orchestra sinfonica, nonché altri 14.050,50 euro per mobili e arredi acquistati dall'ente su sua disposizione senza l'autorizzazione del Cda. Somma quest'ultima comprensiva anche del costo del bollo di un'auto che per il Cda si sarebbe dovuta rottamare.

Questo contenzioso, nei fatti, ha impedito a Bonafede di poter autodichiarare l'assenza di ragioni d'incompatibilità o di conflitto d'interessi e quando ha tentato di rinunciare alle sue pretese economiche per poter assumere l'incarico di sovrintendente, la Foss ha risposto picche. "In linea generale - scrive il giudice Turco - l'esistenza di un conflitto d'interessi non rappresenta una causa d'incompatibilità a rivestire il ruolo di sovrintendente della fondazione. Tuttavia lo statuto della Foss approvato nel 2014 rimette al Cda la scelta del sovrintendente e la stessa nota con la quale si sollecitava l'invio di manifestazioni d'interesse prevede espressamente che la selezione sarebbe stata fatta a insindacabile giudizio del Cda".

Il giudice ha confermato anche l'esistenza di un conflitto d'intesse e ha ritenuto "meritevole di tutela l'interesse della Fondazione ad una gestione artistica ed economica scevra da ombre di qualsivoglia natura ed inopportuna l'attribuzione dell'incarico di sovrintendente", in quanto c'era "in corso un contenzioso" che aveva a che fare con "la legittimità della corrensponsione di emolumenti e della incompatibilità con lo svolgimento di altri incarichi di natura politica" ma anche con "spese, che si reputavano non necessarie, effettuate senza l'autorizzazione del Cda". Questioni finite pure nel mirino di un'attività istruttoria della Corte dei conti, di cui però non si conosce l'esito.

Si è invece conclusa solo parzialmente in favore di Ester Bonafede l'altra causa contro la Foss sui compensi maturati nei mesi di febbraio e marzo 2013: dei 19.471,60 euro inseriti nel decreto ingiuntivo, il giudice ne ha riconosciuti 5.421,10. Bonafede, infatti, ha dovuto restituire i 14.050,50 euro spesi per l'acquisto di mobili senza l'autorizzazione del Cda e per il bollo dell'auto che ha usato e che invece si doveva rottamare.