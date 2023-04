Rivoluzione all'Amat: dall'estate il Gps e un'app per conoscere in tempo reale gli orari di bus e tram

Anche se con anni di ritardo rispetto ad altre città italiane ed europee, a Palermo sta per scattare una rivoluzione nella gestione del trasporto pubblico: al massimo tra un paio di mesi, quindi entro luglio, sarà possibile conoscere attraverso un'app dedicata il tracciamento di bus e tram e, quindi, sapere finalmente in tempo reale gli orari di arrivo e percorrenza delle varie linee dell'Amat.

Il progetto è stato fortemente voluto dall'ex presidente dell'azienda, Michele Cimino (oggi commissario liquidatore dei consorzi Asi della Sicilia occidentale) che, su sollecitazione di PalermoToday, a settembre scorso, aveva preso l'impegno di accelerare le pratiche per l'utilizzo del Gps sui mezzi. Ad illustrare però tutti i dettagli domani, durante una conferenza stampa a Palazzo delle Aquile, saranno però - visto il passaggio di testimone - il neopresidente di Amat, Giuseppe Mistretta, il sindaco Roberto Lagalla, gli assessori comunali alla Mobilità e alle Innovazioni tecnologiche, Maurizio Carta e Antonella Tirrito, e il presidente della Sispi, Giovanna Gaballo. I nuovi vertici dell'ex municipalizzata si presentano quindi - intelligentemente - in continuità con quanto pianificato dalla precedente governance, raccogliendone i frutti.

In base ai piani, tra maggio e giugno, saranno anche installate 25 paline "intelligenti" alle fermate sull'asse viale Strasburgo, via Sciuti e via Terrasanta, ma anche in via Libertà, tra il Politeama e piazza Croci. Altre saranno posizionate nei punti di interscambio, come piazzale Giotto. Si tratta di un sistema simile a quello già in uso per le linee del tram, che consente agli utenti di conoscere in tempo reale gli orari delle varie linee.

Al momento sono ancora in corso dei test per verificare il corretto funzionamento della nuova app (non si utilizzerà più Moovit) e del sistema di tracciamento. Per quanto riguarda le paline si stanno facendo i sopralluoghi.