I consiglieri di opposizione: "Città ostaggio delle divisioni nel centrodestra, il sindaco venga in Aula"

"Città ostaggio delle divisioni interne alla maggioranza". E' l'allarme lanciato dalle forze di opposizione a Palermo che ribadiscono in un comunicato "l'urgenza di avviare l'attività del consiglio comunale per affrontare il tema della crisi economica e finanziaria e dei provvedimenti propedeutici ai bilanci pluriennali 2021-2023 e 2022-2024". PD, +Eu-AZ-Oso, Progetto Palermo e M5s denunciano che "al riguardo il sindaco e la Giunta non hanno ancora espresso alcun indirizzo politico e, soprattutto, non si hanno più notizie della firma dell'accordo con lo Stato che permetterebbe di sbloccare 180 milioni. Il rischio concreto è che ci si avvii verso il dissesto nella assoluta confusione e in una situazione di estrema incertezza".

"In queste settimane - si legge ancora nel documento - la città è stata ostaggio delle indecisioni interne all'attuale maggioranza di centrodestra, più interessata alla composizione delle commissioni e alla nomina delle presidenze che all'attività del Consiglio, invece di affrontare i temi urgenti. Finalmente dopo quasi un mese dall'insediamento, le commissioni consiliari sono state convocate per lunedì prossimo, condizione necessaria e indispensabile per il funzionamento del Consiglio. Considerati i tanti provvedimenti connessi e propedeutici al bilancio 2021-2023, a quello 2022-2024 e al Piano di riequilibrio, molti dei quali, anche per scongiurare l'eventuale dissesto, devono essere approvati entro il 31 agosto, il sindaco e la sua Giunta, già nei primi giorni successivi all'insediamento, avrebbero dovuto presentare in Consiglio una proposta indicando le soluzioni da attuare".

Da qui la richiesta al presidente di Sala delle Lapidi perché convochi "immediatamente" il sindaco per comunicare all'Aula "gli intendimenti e le proposte necessarie al fine di evitare il dissesto. Lunedì prossimo, durante la prima seduta delle Commissioni - sottolineano le forze di opposizione - chiederemo ai presidenti delle commissioni Bilancio e Società partecipate di convocare, tempestivamente, in seduta congiunta l'assessore al Bilancio per comprendere le reali intenzioni della Giunta in merito allo schema del bilancio di previsione 2021-2023. Occorre con grande senso di responsabilità affrontare i temi cruciali del governo della città con la dovuta urgenza e uscire dallo stato di immobilismo che registriamo essere già ampiamente presente nelle modalità di governo della città".