Opere incompiute, i sindacati incontrano Falcone per tavolo tecnico su cronoprogramma lavori 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un tavolo tecnico da organizzare entro fine anno con il governo regionale, Anas e Cmc, e i referenti della rete circumetnea di Catania e una cabina di regia con le parti sociali e datoriali, da prevedere all'inizio del 2021, per rilanciare le infrastrutture in Sicilia. E' quanto è emerso oggi, nel corso dell'incontro che si è tenuto nella sede dell'assessorato regionale alle Infrastrutture, al quale hanno partecipato l'assessore Marco Falcone, il segretario regionale della Filca Cisl Sicilia, Paolo D'Anca, il segretario regionale di Feneal Uil, Francesco Di Martino e, in rappresentanza della Fillea Cgil, Piero Ceraulo.

I sindacalisti in una nota congiunta dichiarano:" E' stato un incontro proficuo e siamo soddisfatti che l'assessore Falcone abbia accolto la nostra richiesta di un tavolo tecnico, che avevamo avanzato già tempo fa, per avere certezza sui tempi di conclusione dei lavori dei cantieri della Palermo- Agrigento, dopo che è stato restituito alla viabilità un tratto della statale 640, ovvero l'apertura della della rotatoria dell'autostrada Palermo-Catania che immette nel nuovo viadotto Salso. Ci auguriamo adesso -aggiunge la nota- che l' assessore mantenga la promessa e rispetti l'impegno preso rispetto al cronoprogramma, perché i siciliani non possono più attendere sulla definizione di opere infrastrutturali che sono strategiche per il rilancio economico della nostra isola".