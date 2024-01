Operazione Strade Sicure, anche in Sicilia potenziato il contingente dell'Esercito: a Palermo 10 militari in più

Anche in Sicilia è stato rafforzato il contingente dell'Esercito impegnato nell'operazione Strade Sicure. Lo ha reso noto il Viminale, che ha fornito i dati dei militari in servizio in ogni Comune. Nell'Isola ci saranno 130 soldati in più rispetto al 2023, di cui 10 a Palermo, per un totale di 96. Gli altri militari saranno così distribuiti: Agrigento 135 (+40 nel 2024), Caltanissetta 105 (+10), Catania 30 (+15), Messina 55 (+20), Ragusa 100 (+25), Trapani 80 (+10).

Una risposta sufficiente all'escalation di violenza che si è verificata nell'ultimo periodo nel Palermitano? Per la Lega, sottolinea la deoutata regionale e capogruppo all'Ars Marianna Caronia, "l'invio di ulteriori militari, deciso dal ministro Matteo Piantedosi e dal sottosegretario Nicola Molteni, è un segnale significativo dell'attenzione del governo nazionale e della Lega di Matteo Salvini nei confronti dell'Isola, a tutela della sicurezza e della legalità".

Era stata il commissario regionale del Carroccio, Annalisa Tardino, all'indomani della rissa che ha provocato la morte di Francesco Bacchi favanti alla discoteca Medusa di Balestrate, a chiedere l'intervento dell'Esercito. "Esprimo un plauso per la tempestività con la quale questo nuovo contingente è stato destinato alla regione dopo la richiesta che era pervenuta dal commissario Tardino", sottolinea Caronia.