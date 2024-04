Dalla Colombia fino a Palermo per prostituirsi, 4 arresti: il turnover per i clienti e il marketing online

Le prostitute arrivavano dalla Colombia all’aeroporto di Catania, venivano portate in un appartamento a luci rosse a Caltagirone e dopo una settimana venivano spostate verso altri comuni siciliani tra cui Palermo (ma anche Messina, Trapani e Agrigento) sia per garantire alla clientela un frequente turn over, che per evitare le attenzioni delle forze dell’ordine. Il sistema però oggi è crollato. Con le accuse di associazione a delinquere, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione sono scattate le misure cautelari nei confronti di 9 persone: due in carcere, due agli arresti domiciliari e cinque destinatarie dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. L'indagine messa a segno dai carabinieri ha un nome che è tutto un programma: "Mi amor". Ovvero l'appellativo con cui venivano chiamati i clienti. Eseguito anche il sequestro preventivo di due immobili a Caltagirone che adibiti a vere e proprie “case di prostituzione”.

Le lunghe indagini (effettuate nel 2021) hanno portato alla luce le attività di un’organizzazione criminale dedita al reclutamento di donne provenienti dal Sud America – per lo più dalla Colombia – di età compresa tra i 25 e i 40 anni circa, indotte alla prostituzione.

"In particolare - spiegano i carabinieri - sono state ricostruite le modalità organizzative con cui gli indagati avrebbero curato a 360 gradi tutti gli aspetti funzionali allo svolgimento dell’attività di prostituzione, dal supporto di carattere logistico, al marketing sui siti online. A capo dell’associazione due donne provenienti dalla Colombia, dedite anche loro alla prostituzione, che avrebbero fatto arrivare le donne all’aeroporto di Catania, dove altre persone (adesso indagate) si sarebbero occupate di prelevarle e condurle nelle due abitazioni nel centro abitato di Caltagirone, due vere e proprie “case d’appuntamento” messe a disposizione dai proprietari, che risultano anche loro indagati in quanto perfettamente consapevoli della destinazione dei locali, tant’è che oltre a tollerare il continuo andirivieni dei clienti, si sarebbero anche preoccupati di garantire la biancheria pulita ad ogni arrivo di nuova ragazza". Le vittime, secondo un rodato sistema di rotazione, sarebbero rimaste solamente una settimana a Caltagirone, spostandosi poi, solitamente il lunedì, anche a Palermo.

Durante la loro permanenza a Caltagirone le due organizzatrici, avvalendosi della collaborazione degli altri "membri" all’associazione, sempre per favorire ed agevolare lo sfruttamento della prostituzione, avrebbero poi gestito tutte le quotidiane e basilari necessità delle loro donne, accompagnandole nei negozi nonché effettuando loro ricariche telefoniche e pagamento di bollette, il tutto dietro compenso. Oltre al pagamento di questi servizi, le donne avviate alla prostituzione sarebbero state costrette sia a cedere parte dei ricavi derivanti dall’'attività lavorativa', che a versare giornalmente all’organizzazione una quota, che si attestava tra i 50 e i 100 euro e che sarebbe servita anche da “canone” per l’alloggiamento in questi appartamenti. Le indagini, condotte in circa 7 mesi, avrebbero consentito di accertare un grande flusso di clientela, a riprova dell’ampia conoscenza della presenza delle due case di appuntamenti a Caltagirone.