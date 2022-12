Cambiò sesso con un'operazione e poi denunciò il Policlinico per lesioni: medici assolti dopo 8 anni

Con quella operazione doveva "rinascere", finalmente a 48 anni avrebbe potuto diventare a tutti gli effetti ciò che era sempre stata, una donna, imprigionata però nel corpo di un uomo. Quell'intervento eseguito nel reparto di Chirurgia plastica del Policlinico, le avrebbe invece provocato - come aveva denunciato alla Procura - gravi problemi. Adesso il giudice della seconda sezione del tribunale monocratico, Maria La Scala, accogliendo le tesi degli avvocati Giovanni Di Benedetto e Carmelo Ferrara, ha deciso di assolvere Adriana Cordova e Giovanni Zabbia, i due chirurghi che operarono la donna e che erano finiti a processo per lesioni colpose gravi.

La sentenza arriva a ben 8 anni dai fatti (l'operazione fu eseguita a gennaio del 2015) e in realtà già durante le indagini una perizia disposta dalla Procura aveva escluso errori da parte dei medici, che avrebbero eseguito correttamente l'intervento, peraltro complesso, seguendo tutte le linee guide. Il pm aveva però deciso lo stesso di chiedere il rinvio a giudizio degli imputati, basandosi sulle conclusioni di un consulente di parte, nominato dalla presunta vittima, Valérie Andrea Contu, operaia forestale originaria della provincia di Nuoro, in Sardegna, che non si è poi costituita parte civile.

Durante il dibattimento, gli avvocati hanno messo in evidenza come quella relazione fosse stata stilata da un medico legale che (come ha ammesso anche lui durante il processo) non aveva le competenze adatte - nello specifico in chirurgia plastica e ricostruttiva - per valutare il caso. Tanto che, alla fine, la stessa Procura ha chiesto l'assoluzione dei due medici.

E' una storia travagliata quella di Contu, che per quasi cinque decennni era stata per tutti Pietro, sposato e padre di una figlia, pur sentendosi una donna. Aveva deciso di fare l'operazione per cambiare sesso a Palermo, in convenzione con il Sistema sanitario nazionale: in città, a differenza di altre strutture in Italia, non c'era infatti una lunga lista d'attesa. A gennaio 2015 la donna era stata così operata al Policlinico. Tuttavia le cose, dal suo punto di vista, non sarebbero andate per il verso giusto: "La mia vagina non somiglia neppure esteticamente a quella delle altre donne - aveva raccontato all'epoca - non posso avere rapporti sessuali e soprattutto sono costretta ad urinare in piedi, come fanno gli uomini, nonostante sia ormai a tutti gli effetti una donna. Devo portare un tutore alla vagina per evitare che si chiuda e questo mi crea tanti problemi nella vita di tutti i giorni, anche al lavoro...".

La donna aveva così denunciato i due medici che l'avevano operata, perché "aspettavo da anni questa possibilità, per me era come rinascere, invece la mia vita è diventata impossibile". L'Asp di Nuoro aveva riconosciuto un'invalidità del 67% a Contu, proprio per via dei problemi fisici e psicologici che avrebbe patito dopo l'operazione. Durante il processo la difesa ha però puntualizzato, tra l'altro, che questo tipo di intervento va inserito in un percorso e che alcuni problemi (assolutamente previsti) vengono gradualmente ritoccati con altre piccole operazioni. Un percorso che la paziente aveva deciso di interrompere. Di certo - come ora ha riconosciuto anche il giudice - nel caso di Contu non vi sarebbero stati errori da parte dei medici, che sono stati dunque assolti.