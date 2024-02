L'attentato di Bruxelles e l'ombra del terrorismo in Italia, perquisizioni anche a Palermo

Erano stati in contatto con Abdessalem Lassoued, il tunisino che ha assassinato due svedesi a Bruxelles lo scorso 16 ottobre, e i loro profili social sono contraddistinti dai "contenuti tipici degli ambienti dell'estremismo di matrice confessionale".

Per questo diciotto persone di origine nordafricana che abitano nelle province di Bologna, Brescia, Como, Fermo, Ferrara, Lecco, Macerata, Teramo, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Trento e Udine sono state perquisite. L'operazione è stata condotta oggi dai carabinieri del Ros e dalla Digos della questura di Bologna, con il supporto del raggruppamento operativo speciale di Roma e della direzione centrale della polizia di prevenzione.

L'attentatore di Bruxelles era rimasto in Italia dal 2012 al 2016 e i 18 perquisiti sono tutti "appartenenti alla cerchia relazionale virtuale del cittadino tunisino". Nei confronti di altri cittadini invece si è già chiuso l'iter per l'espulsione dall'Italia. Ora vengono valutate le posizioni degli stranieri perquisiti per verificare la regolarità della loro permanenza sul territorio nazionale.

