Controlli a tappeto nel centro storico, sequestrati cinque mezzi senza assicurazioni

Proseguono le operazioni "alto impatto" di polizia, carabinieri e municipale nelle zone "calde" della città: un weekend all'insegna della sicurezza con 210 persone identificate, 79 veicoli controllati, 33 violazioni del codice della strada accertate e 5 mezzi sequestrati per mancanza di copertura assicurativa.

In particolare, i servizi interforze hanno interessato l’intersezione tra piazza Indipendenza e corso Alberto Amedeo nonché l’asse di corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra l’arco di Porta Nuova e piazza Villena. L’asse viario è stato pattugliato e presidiato, sia di pomeriggio che di sera.

All’interno del percorso sottoposto ai controlli, il personale della polizia municipale si è occupato di far rispettare l’ordinanza che vieta la circolazione di monopattini elettrici e biciclette a pedala assistita, in particolare nelle aree pedonali di via Maqueda e via Vittorio Emanuele, fermando e sanzionando i trasgressori.