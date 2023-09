Il caso della violenza di gruppo, aggredita troupe televisiva nella zona di via Montalbo

Troupe di Mediaset aggredita mentre cercava di realizzare un servizio e intervistare i familiari degli indagati per la violenza di gruppo al Foro Italico. Un operatore che lavora l’emittente televisiva privata è andato oggi al pronto soccorso di Villa Sofia riferendo di essere stato colpito alla testa con un casco alle spalle da qualcuno che poi si sarebbe allontanato.

Secondo una prima ricostruzione la troupe inviata dalla trasmissione "Fuori dal coro" aveva raggiunto via Montalbo, dove abitano alcuni degli indagati arrestati per il caso dello stupro del 7 luglio scorso, per ascoltare i parenti dei ragazzi coinvolti nell’inchiesta. Dopo una serie di rifiuti l’'peratore avrebbe rinunciato a fare riprese e interviste decidendo quindi di allontanarsi.

Mentre abbandonava via Montalbo un componente della troupe - come raccontato ai medici - sarebbe raggiunto alle spalle da qualcuno che lo avrebbe offeso e colpito alla testa con un casco da scooter. Alla luce di quanto accaduto l'operatore è andato in ospedale per farsi controllare e refertare in attesa di decidere se sporgere denuncia per l'accaduto. Indaga la polizia.