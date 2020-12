Operatore Rap trova portafogli (pieno) mentre spazza e lo restituisce: premiato

Mentre si occupava della raccolta e spazzamento dei rifiuti nella borgata di Partanna, aveva trovato un portafoglio per terra. Non ci ha pensato un attimo e si attivato per restituirlo al proprietario. All'interno c'erano 120 euro e diverse carte di credito. Protagonista della vicenda un dipendente della Rap, Gaspare Tarantino. I fatti risalgono allo scorso 7 dicembre.

L'uomo, a distanza di giorni, è stato ricevuto nella sede istituzionale della Rap di piazzetta Cairoli dal presidente Giuseppe Norata che ha consegnato al dipendente aziendale un encomio "per avere dimostrato di svolgere con dedizione, impegno e correttezza, il proprio lavoro".

“Il nostro dipendente - dice Norata - essendosi comportato correttamente durante l’esercizio delle proprie funzioni, ha compiuto un gesto che dà lustro alla nostra azienda confermando ancora una volta i sani principi che ci contraddistinguono”.