Operaio morto in tribunale dopo essere caduto da una scala: chieste una condanna e un'assoluzione

Non sarebbero state rispettate le norme per la sicurezza sul lavoro, anche se - paradossalmente - il cantiere si trovava proprio all'interno di un'aula del palazzo di giustizia. Così, il 23 luglio del 2018, un elettricista di origine albanese, ma residente da anni in Italia, Edmond Fejzullai, 58 anni, era caduto da una scala, sbattendo su una cappelliera in vetro che, frantumandosi, gli recise l'arteria femorale facendolo morire dissanguato. Per la morte del lavoratore la Procura, dopo un processo particolarmente complesso e travagliato, ha chiesto nelle scorse settimane una condanna e un'assoluzione alla quinta sezione del tribunale monocratico.

Nello specifico, il procuratore aggiunto Ennio Petrigni ed il sostituto Vittorio Coppola, ritengono che le responsabilità sarebbero da attribuire soltanto ad Antonio Piccinelli, titolare della Teicos di Bergamo, e non anche a Lucio Micheli, direttore del settore pubblica amministrazione di British Telecom. Le due aziende avevano in appalto le opere per conto del ministero della Giustizia. La requisitoria si è tenuta nelle scorse settimane e la sentenza dovrebbe arrivare tra qualche settimana.

Secondo la ricostruzione della Procura, basata sugli accertamenti dei carabinieri, la vittima non avrebbe avuto in dotazione una scala adeguata per lavorare - come stava facendo nel momento in cui era caduto - ad un'altezza di oltre due metri. Inoltre, la stanza in cui erano in corso gli interventi non sarebbe stata liberata dagli arredi, come previsto dalle norme: la cappelliera in vetro, con i ganci ai quali i magistrati appendono le toghe, non avrebbe dunque dovuto trovarsi lì. Peraltro, né Fejzullah né i due colleghi che erano con lui al momento della caduta avrebbero mai frequentato un corso di pronto soccorso, così come previsto dalla legge. Queste sono le principali violazioni contestate agli imputati.

L'elettricista, originario di Durazzo, viveva stabilmente in Puglia assieme alla moglie e a due figli adulti. Era altamente specializzato e quindi molto richiesto, ma il suo era comunque un lavoro interinale: ad arruolarlo, per conto della Teicos, ditta alla quale British Telecom aveva affidato un subappalto, era stata la Manpower. Il suo compito era quello di far passare i cavi della fibra ottica nella camera di consiglio della prima sezione della Corte d'Assise. Verso le 17.30 del 23 luglio di ormai 6 anni fa, mentre l'operaio era su una scala telescopica, era caduta e per via del taglio dell'arteria femorale aveva avuto una fortissima emorragia. I colleghi cercarono di aiutarlo e l'allarme venne lanciato subito, ma per il lavoratore non ci fu nulla da fare: era arrivato al Civico in ambulanza già morto. Il giorno dopo avrebbe dovuto festeggiare il suo compleanno.