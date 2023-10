Operaio morto sul lavoro in via La Malfa, Panormedil: "Si potenzino controlli e si punti su formazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Nell'esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia del povero operaio morto sul lavoro in via Ugo La Malfa, ribadiamo che è inaccettabile, come ha anche sottolineato il presidente della Repubblica, che in un Paese moderno, civile, si continuino a registrare incidenti mortali sui luoghi di lavoro, che spezzano la vita a tanti padri di famiglia che escono di casa per portare un pezzo di pane a casa". Lo dicono, in una nota congiunta, il presidente e il vicepresidente di Panormedil, Gaetano Scancarello e Pasquale De Vardo, commentando la notizia della morte dell'operaio di 50 anni, Giovanni Gnoffo, che è caduto giù da un impalcatura in un cantiere in via Ugo La Malfa.

"I numeri ormai sono drammatici - continua la nota - e serve immediatamente un tavolo di concertazione congiunta con tutti gli interlocutori interessati, per mettere in campo ogni strumento per fronteggiare questa emergenza, potenziando soprattutto i controlli. Ma serve anche infondere la cultura della prevenzione e soprattutto è necessario far capire che la sicurezza non deve essere concepito dalle imprese come un costo ma un investimento. Come Panormedil - conclude= siamo senpre pronti a fare la nostra parte e stiamo già lavorando ad una serie di iniziative che promuoveremo nell'ambito della Settimana della sicurezza, in programma la prossima settimana che prevede incontri con le scuole un convegno sulla sicurezza in programma il 27 ottobre. Siamo convinti che bisogna sempre più rafforzare il messaggio che questa battaglia deve essere combattuta da tutti insieme perché solo così possiamo raggiungere risultati importanti e contribuire alla diminuzione degli incidenti sul lavoro ".