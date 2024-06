Morto schiacciato dalla gru che stava manovrando per i lavori all’interno del bypass ferroviario a Falconara Marittima, in provincia di Ancona. Adesso in cinque andranno a processo. L’accusa è di omicidio colposo per la morte dell’operaio Marcello Coccellato, palermitano di 59 anni, sposato con tre figli. La giudice Francesca De Palma ieri ha rinviato a giudizio il legale rappresentante di una ditta di costruzioni, un siciliano di 49 anni, il capo cantiere, 70 anni, il responsabile della sicurezza, 43 anni e il direttore del cantiere, 38 anni, siciliani anche loro. Sotto processo anche la società della ditta.

L’incidente sul lavoro risale al 5 agosto del 2020. L’operaio lavorava da pochi giorni per la ditta di costruzioni impegnata nel cantiere, un’azienda con sede a Roma, ma sarebbe stato un operaio esperto. Quella mattina stava piovendo, il terreno sarebbe stato molto scivoloso e per la Procura Coccellato non sarebbe dovuto salire sul mezzo proprio per un rischio ribaltamento dovuto alle caratteristiche del terriccio dove si muoveva con la gru, non lineare, quindi instabile.

Mentre posizionava dei pali il mezzo si è ribaltato, l’operaio è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è finito schiacciato sotto il macchinario. Erano dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarlo, ormai morto. Alle quattro persone che rischiano di finire a processo la pubblica accusa contesta che non avrebbero valutato correttamente i rischi che il 59enne avrebbe corso quel giorno, movimentando un mezzo su un terreno bagnato dalla pioggia e quindi instabile. Non sarebbe stato sicuro far lavorare l'operaio così e la morte poteva essere evitata. Contestate diverse violazioni in tema di sicurezza sul lavoro come le verifiche periodiche dell'attrezzatura e la sua manutenzione. Si sono costituiti parte civile la moglie dell'operaio morto (con l'avvocato Michele Carluccio), i tre figli, la madre, il fratello e due nipoti. Il processo inizierà il 1° aprile 2025.

fonte AnconaToday