Incidente sul lavoro in via Ingham, muore un operaio di 47 anni

Si sarebbe dovuto occupare della riparazione di un autocompattatore ma qualcosa è andata storta ed è rimasto schiacciato. Un operaio di 47 anni, originario del Marocco, è morto oggi a causa di un incidente avvenuto nella sede dell’impresa per cui lavorava, in via Ingham. Si tratta di una ditta che si occupa, fra le altre cose, della manutenzione di mezzi pesanti e industriali per conto di varie società partecipate del Comune come Rap e Reset.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo stava per iniziare a lavorare su un autocompattatore quando, per cause da accertare, è rimasto incastrato. I colleghi presenti, alcuni dei quali si trovavano in ufficio, hanno sentito urlo, forse coperto dal rumore di qualche macchinario, e hanno provato a soccorrerlo.

Dopo l’allarme lanciato al 112 sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno liberato l’uomo e lo hanno affidato ai sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo. Per lui non c’è stato però nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Brancaccio con il medico legale per eseguire l’ispezione cadaverica.

In un secondo momento toccherà agli specialisti dello Spresal dell’Asp effettuare ulteriori accertamenti per chiarire la posizione lavorativa del 47enne e verificare che fossero stati utilizzati tutti i dispositivi di sicurezza e rispettati i vari protocolli per prevenire incidenti sul lavoro e “morti bianche”.