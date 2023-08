Muore a 34 anni in un incidente sul lavoro, donati gli organi: il suo cuore ora batte a Palermo

Una tragedia in Abruzzo, una vita che si riaccende in Sicilia. Si è concluso ieri il prelievo degli organi su Mattia Finocchio, 34 anni, di Tornareccio (Chieti), rimasto gravemente ferito e poi morto a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto venerdì scorso in un’azienda di Mozzagrogna. "Il cuore è andato a Palermo, il fegato a Roma, i reni a L’Aquila e le cornee alla Banca degli occhi dell’Aquila - spiegano da Asl di Pescara - Un grazie ai genitori e alla sorella che in un momento di estremo dolore hanno compiuto un gesto di grande umanità e generosità e al personale tutto, medico ed infermieristico che ha reso possibile la donazione".

Il giovane stava andando via dallo stabilimento, dove aveva effettuato un intervento di cablaggio elettrico, quando è scoppiato un tubo per l'aria compressa che ha fatto volare una sbarra di ferro che l’ha colpito con violenza in testa. E' stato ricoverato in rianimazione, operato d'urgenza, ma non c'è stato nulla da fare. Alla fine i medici, martedì scorso, hanno staccato le macchine che lo tenevano in vita. "Le sue condizioni - spiega un bollettino della Asl di Pescara - si sono aggravate già da sabato e martedì il collegio medico si è riunito per la procedura di Osservazione di morte encefalica, come previsto dalla legge e al termine è stata certificata la morte con criteri neurologici. Dopo l’accertamento i genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi".