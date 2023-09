Operaio morto bruciato 9 anni fa su una nave: "Ignorate le norme di sicurezza", inflitte 3 condanne

Avrebbe acceso una saldatrice e generato una fiammata proprio mentre erano in corso - e senza alcuna autorizzazione, secondo la Procura - dei lavori di degassificazione a bordo della nave Cossyra, ormeggiata nel bacino di carenaggio della Adorno: il 13 maggio del 2014, Alessandro Di Trapani, 41 anni, elettricista, sposato e padre e padre di una bimba che, al momento dell'incidente sul lavoro, aveva appena 10 anni, avrebbe così scatenato un incendio e preso fuoco, riportando ustioni sul 75% del corpo. Una morte terribile, quella dell'operaio, avvenuta il 17 maggio successivo all'ospedale Civico e per la quale adesso - ad oltre nove anni dai fatti - sono arrivate tre condanne e un'assoluzione per omicidio colposo.

Il giudice del tribunale monocratico, Andrea Innocenti, ha inflitto tre anni a Vincenzo Chiavazzo, rappresentante legale della Elyteam srl, l'azienda per la quale la vittima lavorava da appena un paio di settimane e che era stata incaricata del rifacimento dell'impianto di automazione a bordo dell'imbarcazione. Un anno e mezzo a testa è invece la pena stabilita per Francesco Fontana, rappresentante legale della Traghetti delle Isole Spa (società di armamento della Cossyra) e Gaspare Casavino, comandante della Cossyra e responsabile della sicurezza a bordo. Il giudice ha dovuto inoltre dichiarare la prescrizione per tutti gli altri reati contestati dall'accusa, legati soprattutto a violazioni delle norme di sicurezza. Totalmente scagionato il quarto imputato, Natale Pizzimenti, direttore di macchina della nave.

La famiglia dell'operaio si è costituita parte civile con l'assistenza degli avvocati Enrico Sanseverino, Fabio Lanfranca e Oriana Li Muti e adesso, dopo tanto, troppo tempo, ha avuto una prima risposta dallo Stato.

Le indagini sull'incidente furono coordinate all'epoca dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca (oggi a capo della Procura di Caltanissetta) e dal sostituto procuratore Gianluca De Leo. Servirono due anni, anche per fare complesse perizie. A marzo del 2016 i quattro imputati erano stati poi rinviati a giudizio dal gup Alessia Geraci. Al tribunale monocratico, in questi anni, è cambiato diverse volte il giudice e questo ha inevitabilmente allungato i tempi per arrivare alla sentenza di primo grado. Difficile che si arriva al terzo grado di giudizio prima che si prescriva anche l'ultimo reato rimasto in piedi, il più grave, ovvero l'omicidio colposo.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, sulla nave non vi sarebbe stato un responsabile dei lavori e neppure sarebbe stato stilato un documento di sicurezza e di valutazione dei rischi degli interventi che erano in corso sulla Cossyra. La Elyteam, inoltre, non avrebbe avuto uno speciale nulla osta dell'autorità marittima per "l'uso di fiamma" né il certificato "gas free" per garantire che all'interno dei locali in cui stava lavorando l'operaio Di Trapani non vi fossero sostanze infiammabili.

Proprio mentre l'elettricista aveva azionato la saldatrice, come aveva ricostruito la Procura, sarebbero state in corso operazioni di degassificazione della cassa di nafta e per questo si sarebbe scatenato un rogo, che aveva avvolto la vittima senza poi lasciarle scampo.