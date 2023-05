Operaio schiacciato da un autocompattatore, Fasola (Ugl): "Una scia di sangue senza fine"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Siamo davvero senza parole per la morte di Mohamed Boujdouni operaio di 47 anni della Eurotech morto a Palermo schiacciato da un autocompattatore, durante la manutenzione di un mezzo della Rap, ancora una tragedia nei luoghi di lavoro che colpisce la nostra comunità palermitana".

A dichiararlo è Franco Fasola, segretario dell'Ugl di Palermo. "I dati Inail di gennaio 2023 parlano chiaro: gli infortuni sul lavoro denunciati in Sicilia sono stati 683, soltanto a Palermo nel mese di gennaio 2023 se ne contano ben 406, e nel 2022 sono state 7.774 le denunce di infortuni".

"Sono dati pesanti da mandare giù - conclude Fasola - i quali testimoniano che la sicurezza non è per niente garantita ai lavoratori urgono più controlli quindi un’adeguata prevenzione messa in campo da tutti gli organismi preposti nessuno escluso per arrestare questa scia di sangue orami senza fine".