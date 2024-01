Volo di 5 metri dopo caduta da un'impalcatura, 75enne in ospedale: si indaga su possibile incidente sul lavoro

Sulla carta non risulta essere un operaio messo in regola, ma i traumi riportati sarebbero riconducibili a un "volo" da un'altezza di circa 4-5 metri. Un 75enne è stato ricoverato questa mattina a seguito della caduta, secondo una prima ricostruzione, da un'impalcatura montata in via Cardinale Lualdi, all'Arenella. Il ferito ha riportato una frattura esposta a un braccio e altre fratture costali. Prima di essere sottoposto alla Tac, l'uomo avrebbe detto di essere scivolato "mentre puliva qualcosa".

A lanciare l'allarme è stato un ragazzo di circa 30 anni con cui l'uomo, stando alla ricostruzione secondo cui non si tratterebbe di un incidente domestico, stava lavorando per alcuni interventi in un appartamento che si trova al secondo piano. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al 75enne prima di accompagnato al pronto soccorso di Villa Sofia. Terminati gli accertamenti è stato trasferito al Trauma center. La prognosi resta per il momento riservata.

Non è chiaro se, alla luce di quanto emerso nelle prime ore dopo l'incidente, carabinieri o polizia abbiano già avviato le indagini per ricostruire i contorni della vicenda. Nel caso in cui venisse confermata l'ipotesi dell'incidente nel cantiere, sarà attivato anche il personale dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambiti di lavoro dell'Asp, che dovrà eventualmente verificare il rispetto delle misure pensate per la salvaguardia dei lavoratori.

Cade un ascensore, ferito addetto alla manutenzione

Un altro incidente sul lavoro si è verificato stamattina in via Filippo Corazza, nella zona di via Oreto, dov'è rimasto ferito un addetto alla manutenzione dell'ascensore di un palazzo. L'uomo si trovava nel vano ascensore, quando la cabina, per cause ancora da accertare, è caduta ferendo l'operaio. Il collega che si trovava con lui sarebbe intervenuto sbloccando l'ascensore sollevandolo di alcuni metri. Il ferito è stato affidato ai sanitari del 118 e portato in ospedale: gli accertamenti effettuati successivamente sull'ascensorista hanno evidenziato un trauma da schiacciamento.