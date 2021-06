Incidente sul lavoro ai cantieri navali, operaio cade da un ponteggio

Un uomo di 37 anni, specializzato nelle attività di molatura, è precipitato da un'altezza di quasi 3 metri ed è stato portato in ambulanza a Villa Sofia. Per lui una lussazione alla spalla e diverse contusioni alle costole. Indaga la polizia

Ha fatto un volo di quasi 3 metri cadendo da un ponteggio mentre lavorava sul troncone di una nave in fase di realizzazione. E’ successo ieri ai cantieri navali dove i sanitari del 118 hanno soccorso un operaio di 47 anni specializzato in molature. L’uomo è stato portato a Villa Sofia dove i medici gli hanno riscontrato una lussazione alla spalla e diverse contusioni alle costole. Dopo qualche ora è stato dimesso dall’ospedale con una prognosi di circa 20 giorni.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’operaio - in servizio per una ditta dell’indotto di Fincantieri - stava eseguendo alcuni lavori in quota. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, una pedana dell’impalcatura ha ceduto facendo precipitare al suolo il 37enne. Sul posto sono intervenute le pattuglie di polizia del commissariato Libertà che hanno avviato le indagini per accertare il rispetto delle norme di sicurezza sul posto di lavoro.